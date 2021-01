Cidades Brasil registra mais de mil mortes em 24h e se aproxima dos 200 mil óbitos por Covid Mais de 60 mil casos também foram registrados e total já passa de 7,8 milhões de infecções, mostra consórcio de imprensa

O Brasil teve mais um dia com mais de mil mortes registradas pela Covid-19. Nesta quarta-feira (6), foram 1.266 óbitos pela doença e 62.532 casos. Com isso, o país chega a 199.043 mortes e 7.874.539 de pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia. Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra,...