Cidades Brasil registra mais de 3.000 mortes pela Covid em 24 horas, e pandemia segue descontrolada O país também registrou 84.996 casos, o quarto maior valor observado

A escalada desenfreada de mortes no Brasil em decorrência do novo coronavírus atingiu nesta terça-feira (23) um patamar aré recentemente inimaginável: em apenas 24 horas, 3.158 mortes por Covid-19 foram registradas no país, que vive o pior momento de sua crise sanitária desde que o Sars-CoV-2 foi detectado pela primeira vez, em fevereiro de 2020. O país também regist...