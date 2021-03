Cidades Brasil registra mais de 2.300 mortes por Covid-19 em 24h Média chegou ao assustador número de 1.645

Pela primeira vez desde o registro da primeira morte decorrente da Covid-19 no País, o Brasil superou a marca dos 2.000 mortos pela doença em um só dia. E superou com larga margem: nas 24h até a noite desta quarta-feira (10), 2.349 brasileiros perderam a vida para a doença. Os dados do Distrito Federal não foram divulgados nesta quarta.Em um ano desde que a Organização Mun...