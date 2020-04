Nas últimas 24 horas no Brasil mais 166 mortes foram registradas em função do novo coronavírus (Covid-19). No total, 2.741 pessoas foram vítimas da doença. Os casos confirmados de Covid-19 saltaram para 43.079 com as 2.498 novas notificações de ontem para hoje. E a taxa de letalidade da doença no País é de 6,4%. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde foi divulgado no final da tarde desta terça-feira (21).

Todos os Estados brasileiros registram casos e mortes por coronavírus. São Paulo concentra a maior parte das notificações, com 15.385 casos e 1.093 mortes. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 5.306 casos e 461 óbitos.

Até o momento, Goiás computou 421 confirmações e 19 óbitos por Covid-19. A taxa de letalidade do Estado é de 4,5%.

Confira o panorama brasileiro: