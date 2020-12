Cidades Brasil registra 690 novas mortes por Covid-19 País chega a 181.143 mortos pela doença e quase 6,9 milhões de casos

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 690 novas mortes pela Covid-19, além de 44.282 novos casos da doença, segundo levantamento feito por veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde dos estados. Com isso, neste sábado (12), o Brasil registra no total 181.143 mortos pela doença e 6.880.595 registros de infectados. Além dos dados diários do consór...