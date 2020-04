O Brasil bateu um novo recorde diário de registro de mortes por Covid-19, com 60 novos óbitos, e agora tem 359 óbitos confirmados, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta-feira (3). O recorde anterior havia sido registrado na quinta, com 58 mortes confirmadas em apenas um dia.

Em São Paulo, o número de mortes por coronavírus triplicou em uma semana. O estado registrou nesta sexta 219 óbitos relacionados à Covid-19. Na sexta passada, eram computadas 68 mortes.

Dessas 219 mortes, 24 tinham mais de 90 anos; 57 entre 80-89 anos; 66 entre 70-79 e 45 de 60-69 anos. As demais vítimas incluem pessoas com menos de 60 com comorbidades que, assim como os idosos, representam grupo mais vulnerável a complicações da Covid-19.

Com os novos dados, o país também já soma 9.056 casos confirmados da doença. O número representa um salto de 15% em relação ao dia anterior, quando eram contabilizados 7.910 casos.

O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que são testados apenas os casos graves, de pacientes internados em hospitais, e há casos represados à espera de confirmação.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a fazer um apelo para que as pessoas fiquem em casa sempre que puderem. “Tivemos uma redução muito expressiva , e talvez isso é que esteja segurando esses casos”, disse ele, para quem o país “deve enfrentar semanas duras e dias difíceis”.

“Se o Carnaval tivesse sido em março, e tivéssemos feito em março um Carnaval com esse vírus já circulando, teríamos tido uma tempestade para lá de perfeita.”

Entre os estados, São Paulo lidera em número de casos, com 4.048 confirmações. Em seguida, está o Rio de Janeiro, com 1.074, Ceará, com 627, e Distrito Federa, com 402.

O ministério manifestou uma preocupação com cinco estados que possuem a maior taxa de incidência do coronavírus. O primeiro deles é o Distrito Federal que apresenta uma incidência de 13,2 casos para cada 100 mil habitantes - a média nacional é de 4,3 casos. Na sequência aparecem São Paulo (8.7), Ceará (6,8), Rio de Janeiro (6,2) e Amazonas (6,2).

Ministério diz que vírus é “mais competente” do que se pensava

O secretário-executivo do ministério, João Gabbardo dos Reis, diz que o novo coronavírus tem se mostrado mais “competente” na transmissão do que o imaginado no início do ano, quando os casos ainda eram restritos à China.

“A possibilidade de transmissão mesmo de pessoas assintomáticas ou com sintomas leves é muito intensa. Começamos trabalhando numa linha de isolar pessoas sintomáticas, mas vimos depois que não é suficiente, e que uma preocupação são também aquelas que não apresentam sintomas”, afirmou, recomendando medidas de distanciamento social e o uso de máscaras de pano pela população ao sair às ruas.

A medida representa uma mudança nas orientações da pasta, que até então recomendava a medida. “No transporte coletivo, por exemplo, isso se impõe, e protege as pessoas da transmissão”, diz.

Ainda segundo Gabbardo, a pasta poderá vir a requisitar leitos da rede privada em caso de necessidade, mas que o oposto também pode ser necessário devido ao contexto atual.