Nos últimos sete dias, o Brasil contabilizou uma média diária de 995 mortes por Covid-19. O País registrou nesta segunda-feira, 3, 572 mortes e 18.043 novas infecções de coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de Saúde.

O balanço mais recente do Ministério da Saúde mostra ainda que 1.912.319​ pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o País. No total, 94.702 vidas já foram perdidas por causa da covid-19.

Sobre os infectados, já são 2.751.665 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, 18.043 desses confirmados no último dia. A média móvel de casos foi de 43.610 por dia, registrados nas últimas duas semanas.

Entre os Estados mais afetados pela pandemia, São Paulo fica em primeiro lugar, com 560.218 casos confirmados e 23.365 mortes. Dos 645 municípios, 642 têm pelo menos uma pessoa infectada e 474 registram um ou mais óbitos.

O Brasil é a segunda nação do mundo com maior número de casos e mortes por covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, com 4,7 milhões de infecções confirmadas e

155,1 mil óbitos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Enquanto o Brasil atinge 2,7 milhões de casos e mais de 94,7 mil mortes pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde completa quase três meses sem ministro.

Consórcio de veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

O Ministério da Saúde informou, no início da noite, que o Brasil contabilizou 561 óbitos e mais 16.641 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, segundo a Pasta, no total são 94.665 mortes e 2.750.318 casos confirmados pelo coronavírus. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença