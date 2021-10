Cidades Brasil registra 526 mortes por Covid em 24 h e mais de 14 mil casos As médias móveis de mortes e de casos continuam em queda. Por dia, o Brasil tem 319 óbitos e 10.861 infecções

O Brasil registrou 526 mortes por Covid e 14.476 casos da doença, nesta sexta-feira (15). Com isso, o país 602.727 vidas perdidas e a 21.626.028 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia. As médias móveis de mortes e de casos continuam em queda. Por dia, o Brasil tem 319 óbitos e 10.861 infecções. Mesmo com as reduções, ainda é necessária a manu...