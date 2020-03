O Ministério da Saúde divulgou, em boletim nesta segunda-feira (23), que até as 17h10, no Brasil foram registradas 34 mortes por coronavírus. Além disso, o País conta com 1.891 casos confirmados.

Os óbitos foram registrados, até agora, no Rio de Janeiro, com quatro perdas, e em São Paulo, com 30 mortes confirmadas. Em Goiás são 23 casos confirmados, segundo a pasta, mas nenhuma morte por covid-19.

O aumento de mortes no País foi de 36% em um dia. De acordo com o Ministério da Saúde, houve crescimento de 1.546 para 1.891 pessoas testadas com a doença de ontem para hoje, somando 345 novos casos. O índice de letalidade está em 1,8%. Na última sexta-feira (20), o Ministério da Saúde reconheceu a transmissão comunitária da Covid-19 em todo o país.