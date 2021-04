Cidades Brasil registra 3.647 mortes em 24h e média móvel de óbitos fica próxima a 3.000 O país completa 24 dias com média móvel de mortes acima de 2.000 óbitos por dia e 79 dias acima de 1.000

O Brasil registrou mais um dia com mais de 3.000 mortes por Covid. Nesta sexta-feira (9), foram registrados 3.647 óbitos. Apesar do valor elevado, é apenas o 7º dia com maior número de vidas perdidas. A média móvel de mortes voltou a crescer e se aproximar de 3.000 óbitos por dia. No momento, ela é de 2.938. O país completa 24 dias com média móvel de mortes a...