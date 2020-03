O Ministério da Saúde informou em entrevista coletiva que Goiás mantém, nesta quarta-feira (25), o mesmo número de casos de infecções por coronavírus registrados na terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde (SES): 29. Não há nenhuma morte por covid-19 confirmada no Estado.

Em todo o País são 2.433 casos com 57 óbitos. A taxa de letalidade é de 2,4%.

São Paulo segue como o epicentro do coronavírus no Brasil, com 862 casos confirmados e 48 mortes. Os outros óbitos aconteceram no Rio de Janeiro (6), Pernambuco (1) e Amazonas (1) e Rio Grande do Sul (1).