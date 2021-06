Cidades Brasil registra 2.335 mortes por Covid-19 e mais de 74 mil casos em 24 h Foram atualizados os dados da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal e em 26 estados

O Brasil registrou 2.335 mortes por Covid-19 e 74.327 casos da doença nesta quinta-feira (17). Com isso, o total de mortes no país chegou a 496.172 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes por dia ficou em 2.005, segundo dia consecutivo com o número acima de 2.000 -já são 147 dias acima de mil mortes diárias. A média é um instrumento estatístico que busca a...