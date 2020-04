Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.442 novos casos e 99 óbitos em decorrência do novo coronavírus (Covid-19), divulgou neste domingo (12) o Ministério da Saúde. O boletim epidemiológico mostra que já são 22.169 casos confirmados e 1.223 mortes em função da doença no País. A taxa de letalidade é de 5,5%.

A Região Sudeste do País concentra a maior parte dos casos, com 12.799 confirmações (57,7%) e 787 óbitos. Na sequência aparece o Nordeste com 19,2% (4.246 casos), Sul com 9,7% (2.159), Norte com 8,6% do total de casos (1.898) e por fim o Centro-Oeste, com 4,8% (1.067).

Confira o panorama do País abaixo: