Cidades Brasil registra 1.271 mortes pela Covid-19 São Paulo registrou o maior número de mortes nesta terça, 365, e 6.235 novos casos

Foram registradas 1.271 mortes pela Covid-19 no Brasil nesta terça (30), e 37.997 novos casos da doença. O país chega assim a 59.656 mortos pelo novo coronavírus e a 1.408.485 casos.Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As...