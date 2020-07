Cidades Brasil registra 1.111 novas mortes por Covid-19 e total chega a 86,5 mil De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 1.097; o Brasil tem uma taxa de cerca de 40,8 mortos por 100 mil habitantes

O Brasil registrou 1.111 novas mortes pela Covid-19 e 48.234 novos casos da doença neste sábado (26). Com isso, o total de mortos chegou às 86.496 e o de casos a 2.396.434. Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As inf...