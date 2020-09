Cidades Brasil registra 1.090 novas mortes pela Covid-19 e passa os 133 mil óbitos Centro-Oeste é a única região do país com crescimento da média móvel de mortes. Todas as outras regiões estão em contextos de estabilidade dessa média

O Brasil registrou 1.090 mortes pela Covid-19 e 34.755 novos casos da doença, nesta terça-feira (15). Com isso, o país chegou aos 133.207 óbitos e a 4.384.299 infecções pelo novo coronavírus. O Amapá não informou dados da pandemia no estado, nesta terça. O número de mortes por 100 mil habitantes do Brasil (63,6) já ultrapassou a do Reino Unido (62,8) e, em breve, devido aos difer...