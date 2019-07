Cidades Brasil reduz número de fumantes e atinge meta Na última década, o número de fumantes no País foi reduzido em 40%

O Brasil se tornou o segundo país do mundo a cumprir as medidas indicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a redução do fumo. A informação está no relatório da instituição divulgado nesta sexta-feira (26) e corrobora a posição do País como referência mundial no combate ao tabagismo. Na última década, o número de fumantes no País foi reduzido em 40%. O ...