Cidades Brasil recebe lote com mais de 1 milhão de doses da Pfizer nesta quinta-feira (21) Este é sétimo lote do segundo contrato firmado entre a farmacêutica e o governo federal

Um novo lote com 1.263.600 doses da vacina Pfizer chegou ao Brasil, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). O avião veio de Amsterdã, na Holanda. Este é sétimo lote do segundo contrato firmado entre a farmacêutica e o governo federal. Segundo o Ministério da Saúde, a empresa já cumpriu o primeiro contrato de 100 milhões de doses, e está prevista ainda a entr...