Cidades Brasil recebe 2,05 milhões de doses da Janssen, doadas pelos EUA No total, é esperado que o Brasil receba 3 milhões de doses da vacina da Janssen doadas pelos EUA

O avião com de 2,05 milhões doses da vacina da Janssen (braço farmacêutico da Johnson&Johnson) chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (25). O lote que foi desembarcado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, é o 1º da doação de imunizastes feita pelos Estados Unidos. A entrega foi acompanhada pelo embaixador dos EUA no Brasil, Todd C...