Cidades Brasil pode ter nova onda de Covid-19, dizem cientistas norte-americanos Segundo as projeções, o país pode ultrapassar a marca de 750 mil mortes em 27 de junho

A média de novas mortes por Covid-19 no Brasil nos últimos 7 dias ficou abaixo de 2.000 pelo 7º dia seguido. Isso significa a pandemia avança de forma mais lenta. Mesmo assim, o cenário pode se complicar. Projeção feita pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, mostra que o país pode enfrentar uma terceira onda de infecções pelo coronavírus. Os dados do In...