Cidades Brasil pode atingir 10 mil mortes por covid-19 até domingo, segundo estudo País tem pior situação do mundo em relação ao crescimento de casos; levantamento de universidade britânica analisou 48 nações

O número de mortes pela covid-19 no Brasil pode chegar a quase dez mil até o próximo domingo, segundo previsão do Imperial College de Londres divulgado nesta quarta-feira, 29. O relatório semanal da instituição sobre a situação da pandemia revela que o País tem, neste momento, a pior situação do mundo com o número de casos “em provável crescimento” e o um registro “muito g...