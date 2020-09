Cidades Brasil passa os 132 mil óbitos pela Covid-19 com registro de 454 novas mortes Também foram documentados 19.392 casos da doença; total é de 4,3 milhões de infectados

O Brasil registrou 454 mortes pela Covid-19 e 19.392 novos casos da doença nesta segunda (14). Com isso, o país chegou a 132.117 óbitos pelo Sars-CoV-2 e a 4.349.544 infectados pelo novo coronavírus. O número de mortes por 100 mil habitantes do Brasil (63,1) já ultrapassou a do Reino Unido (62,8) e deve, em breve, passar a taxa da Espanha (63,8), devido aos diferentes momentos da pandemia no...