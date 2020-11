Cidades Brasil passa de 5,7 milhões de pessoas com Covid-19, mostra consórcio de imprensa País se aproxima de 163 mil mortes; mais uma vez, SP, RJ e MG não divulgaram dados por problemas no sistema

O Brasil registrou 204 mortes pela Covid-19 e 25.517ccasos da doença, nesta terça-feira (10). Com isso, o país chega a 162.842 óbitos e a 5.701.283 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Mais uma vez, SP, RJ e MG não apresentaram dados da Covid-19, nesta terça. A situação se repete desde sexta (6) para o caso de São Paulo, por um problema no sistema do Minist...