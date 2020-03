Cidades Brasil não prevê repatriar brasileiros que vivem na Itália, diz secretário do Ministério da Saúde Em fevereiro, o governo brasileiro repatriou um grupo de cerca de 30 brasileiros e seus familiares que viviam na cidade de Wuhan, na China, epicentro do surto

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo Reis, descartou repatriar brasileiros isolados na Itália após ampliação da área de quarentena para tentar combater o avanço do novo coronavírus no país europeu. "Não existe no radar essa possibilidade de repatriação dos que estejam na Itália", disse o secretário nesta segunda-feira. Em fevere...