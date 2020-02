Cidades Brasil monitora somente um caso suspeito do novo coronavírus Outros 50 já foram descartados, informou nesta quinta-feira (20) o Ministério da Saúde

Caiu para um o número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus monitorado pelo Ministério da Saúde no Brasil. O caso, que era considerado suspeito no Rio Grande do Sul, foi descartado e apenas o de São Paulo continua em investigação. Ao todo, até o momento, 50 casos suspeitos foram descartados após exames laboratoriais apresentarem resultados negativos para o...