Brasil já vacinou mais jovens contra Covid-19 que EUA e Inglaterra

A vacinação de jovens, obstáculo na campanha de imunização dos Estados Unidos e da Inglaterra, é mais rápida e mais eficiente no Brasil, mostram dados oficiais analisados pelo jornal Folha de S.Paulo. No último dia 18, o país tinha vacinado com ao menos uma dose 70% da população com 18 a 24 anos. Já é mais que a cobertura nessa faixa etária de EUA (63%) e Ing...