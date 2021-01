Cidades Brasil já tem mais de 210 mil mortes pela Covid-19, mostra consórcio de imprensa Com as mais de 29 mil novas infecções, país ultrapassou 8,5 milhões de casos

O Brasil registrou 460 mortes pela Covid-19 e 29.133 casos da doença, nesta segunda-feira (18). Com isso, o país chega a 210.328 óbitos e a 8.512.238 de pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2. O Ceará não disponibilizou dados atualizados. Por um erro de digitação no número de mortes por Covid no Rio de Janeiro em 16 de janeiro, os dados de sábado e de domingo est...