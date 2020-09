O Brasil registrou 646 mortes pela Covid-19 e 35.443 casos da doença neste sábado (5). Com isso, o país chegou a 126.230 óbitos e 4.123.226 infecções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Além dos dados diários do consórcio, a reportagem também traz a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 819, o que mantém uma posição de estabilidade nos dados, embora com números elevados.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais. O balanço é fechado diariamente às 20h.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam 30.168 novos casos e 682 novas mortes confirmadas pela Covid-19 no Brasil neste sábado (5). O total já chega a 126.203 mortes e 4.123.00 casos pelo novo coronavírus.

Entre os estados, São Paulo ainda soma o maior número total de registros -são 853.085 casos e 31.313 mortes. Em seguida na lista, aparecem os estados da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Os dados mostram ainda que há 3.296.702 pessoas recuperadas da doença e 700.095 em acompanhamento.