Cidades Brasil já comprou 160 milhões de vacinas Pesquisadora da UFG, que faz parte de grupo da OMS que trabalha pela imunização contra a Covid-19, diz que grupos de risco terão prioridade na aplicação

Os profissionais da saúde e as pessoas que fazem parte do grupo de risco no combate à Covid-19 devem ser os primeiros a receberem a vacina contra o coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil, de acordo com Cristiana Toscano, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás (UFG), membro do Grupo Consultivo de Especialistas em Imunização da Organização Mundial da Saúde (OMS) e r...