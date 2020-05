Cidades Brasil investiga 39 casos de Covid-19 anteriores ao 1º registro oficial; um deles em Goiás O secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macárior ressaltou, no entanto, que esses dados podem ser apenas reflexos de “erros de digitação”

O Ministério da Saúde identificou, no sistema de informação nacional, 39 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) confirmados para o novo coronavírus que teriam ocorrido antes de 26 de fevereiro, data oficial do primeiro caso de covid-19 registrado no País. A informação foi dada pelo secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo M...