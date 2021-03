Cidades Brasil está em 40ª posição no ranking da vacina; sem Coronavac, estaria na 62ª Até agora foram aplicadas ao menos 10 milhões de doses de vacinas no Brasil, entre a primeira e a segunda dose

Levantamento divulgado neste sábado (6) por Thomas Conti, professor do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa) e do IDP-SP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa) mostra que, na comparação com outros países do mundo, o Brasil fica na 40ª posição na rapidez da vacinação. O professor, que integra o grupo de pesquisadores da&nbs...