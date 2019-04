Vida Urbana Brasil está atrás de 105 países em saneamento Indicadores, segundo o Panorama da Participação Privada no Saneamento 2019, com base em dados internacionais, apontam que País tem resultados piores que os verificados nos vizinhos Chile, México e Peru

Oitava economia do mundo, o Brasil está atrás de 105 países em relação aos indicadores de acesso à água e esgoto. Segundo o Panorama da Participação Privada no Saneamento 2019, com base em dados internacionais, o desempenho brasileiro é pior que o verificado nos países vizinhos, como Chile, México e Peru. A Bolívia chega a ter índice de atendimento de água maior que ...