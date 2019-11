Cidades Brasil e EUA farão teste com 20 executivos para processo de entrada no país americano Programa 'Global Entry' agiliza liberação de passageiros no controle do passaporte no momento da chegada aos EUA

Os governos do Brasil e dos Estados Unidos acordaram realizar um teste sobre o programa de "Global Entry", que não dispensa a exigência do visto, mas facilita o processo de entrada no país da América do Norte de cidadãos previamente cadastrados, informou o Ministério da Casa Civil nesta segunda-feira, 25. Ainda segundo a Casa Civil, o teste será feito com um grup...