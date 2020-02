Cidades Brasil confirma segundo caso de coronavírus Segundo paciente infectado também retornou de viagem na Itália

O Ministério da Saúde confirmou mais um caso positivo de coronavírus no Brasil neste sábado, 29. O paciente infectado também retornou de uma viagem na Itália. Esse é o segundo caso da doença confirmado no País. O primeiro caso também aconteceu em São Paulo e ocorreu em um paciente que voltou da Itália. O primeiro caso foi co...