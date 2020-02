Cidades Brasil confirma primeiro caso de coronavírus em paciente de 61 anos em São Paulo Resultado foi atestado em contraprova. Homem tem histórico de viagem a trabalho para Itália; caso foi relatado no Hospital Albert Einstein

O Brasil confirmou na noite desta terça-feira, 25, o primeiro caso com teste positivo para o novo coronavírus, segundo apurou o Estado. Trata-se, segundo o Ministério da Saúde, de um homem de 61 anos, residente em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália, na região da Lombardia (norte do país), a trabalho, sozinho, no período de 9 a 21 de fevereiro. O paciente, s...