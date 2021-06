Cidades Brasil completa 150 dias com mais de 1.000 mortes

O Brasil registrou 1.050 mortes por Covid-19 e 45.348 novos casos de Covid-19 neste domingo (20). Com isso, o total de mortes no país chegou a 501.918 e o de casos a 17.926.393 desde o início da pandemia.No sábado (19), o país ultrapassou a triste marca de meio milhão de vítimas do coronavírus, segundo registros oficiais das secretarias de Saúde dos estados reunidos pelo...