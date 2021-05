Cidades Brasil chega a 38,5 milhões de vacinados contra Covid, 18,23% da população Entre ontem e hoje, 275.933 pessoas receberam a primeira dose de imunizante

O Brasil alcançou neste sábado (15) a marca de 38,5 milhões de vacinados contra a Covid-19. No total, 38.596.357 brasileiros receberam ao menos uma dose de vacina contra a doença, o correspondente a 18,23% da população do país. Os dados são fruto da colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1, com base nas informações fornecidas p...