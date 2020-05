Em nova atualização do Ministério da Saúde, foi divulgado, nesta segunda-feira (4), que o Brasil chegou a 105.222 casos confirmados de coronavírus e já registra 7.288 mortes pela Covid-19. Foram 263 perdas para a doença divulgadas nas últimas 24 horas. Além disso, em um dia foram 4.075 novos casos registrados. O aumento de casos e óbitos de um dia para o outro é de 4%.

A taxa de letalidade é de 6,9%. No domingo (3) foi a primeira vez que o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil casos, com 101.147 dignósticos positivos para Covid-19.

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, até esta segunda (4), em Goiás há o registro de 861 casos e 30 óbitos. A incidência, no Estado, é de 123 infectados a cada milhão de habitantes.

Ainda segundo os dados do ministério, em uma semana o País registrou 564 óbitos e 8.826 casos. As informações são um compilado dos números informados pelas secretarias estaduais.