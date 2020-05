O Ministério da Saúde atualizou no final da tarde desta terça-feira (5), em coletiva de imprensa, o boletim de epidemiológico do novo coronavírus (Covid-19). No Brasil, o total de pessoas infectadas subiu para 114.715 e o número de óbitos a 7.921 em decorrência do vírus.

Com a atualização dos registros, inclusive antigos, mais 600 óbitos foram confirmados para a doença no País nas últimas 24 horas. “Essa confirmação ocorre muitas vezes depois da morte. Para se ter uma ideia, de ontem para hoje, tivemos 76 óbitos no Brasil. Mas além desse dado, investigamos e detectamos outros casos antigos, chegando ao número de 600 novos óbitos confirmados para Covid-19”, ressaltou o secretário de Vigilâcia em Saúde, Wanderson Oliveira.

O informe epidemiológico do Ministério também mostrou que 6.935 novos casos foram confirmados nas últimas 24h em todo o País, um incremento 6% de um dia para o outro.

O secretário Wanderson Oliveira detalhou durante a coletiva que 64% do total de casos confirmados de Covid-19 tem idade inferior a 60 anos. Porém, quando se analisa as mortes, os óbitos são mais frequentes em pessoas acima de 60 anos.

“Vale lembrar que de cada 100 pessoas infectadas, 80 não vão desenvolver ou terão sintomas leves, 20 deles precisarão de atendimento mais especializado e, dentro desses 20, cinco deles vão precisar de respiradores e aparatos mais específicos”, disse Wanderson.