Brasil é o segundo país com mais mortes confirmadas de Covid-19 nas últimas 24h

Com mais 9.258 infecções pelo novo coronavírus identificadas nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil deixou para trás a Alemanha no ranking dos países com mais casos da covid-19 e agora é a sétima nação mais afetada pela pandemia. No total, 177.589 pessoas já testaram positivo para o vírus no Brasil, número que é de 170.508 na Alemanha, de acordo c...