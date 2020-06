Cidades Brasil é o segundo país a passar da marca de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19 Atualmente, são 2,1 milhões de casos nos Estados Unidos e 1.009.699 no Brasil

O Brasil tornou-se nesta sexta-feira, 19, o segundo país do mundo a superar a marca de 1 milhão de casos da Covid-19. Antes, os Estados Unidos já tinham chegado a este número, no dia 28 de abril. Atualmente, são 2,1 milhões de casos nos Estados Unidos e 1.009.699 no Brasil, segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa brasileiros. O primeiro milhão de inf...