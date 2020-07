O Brasil ultrapassou nesta quarta-feira 1 milhão de casos recuperados da Covid-19, segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde. O número total de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus e já se curaram é de 1.020.901, colocando o país no primeiro lugar de recuperações do mundo.

A marca nacional foi alcançada no mesmo dia em que a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Goiânia divulgou que a capital já possui mais de 7 mil curados da doença.

Apesar do número expressivo, o Brasil continua em um ritmo acelerado de infecções e mortes causadas pela Covid-19. Somente nas últimas 24 horas, o país registrou 1.223 óbitos e 44.571 novos casos, de acordo com dados oficiais apresentados pelo Ministério da Saúde.

Com os números divulgados nesta quarta-feira, o Brasil já possui 1.713.160 de casos de pessoas que se infectaram com o novo coronavírus, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. Desses, 67.964 perderam a vida para a doença.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e mortes da Covid-19, atrás somente dos Estados Unidos, que já confirmou 3.077.066 contaminados e 133.803 óbitos.

