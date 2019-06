Cidades Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS Apesar dos altos índices de ocorrência da doença, pacientes mostram resistência aos remédios

O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o País tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo: 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) convivem com o transtorno. O tabu em relação ao uso de medicamentos, entretanto, ainda permanece. Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital...