Cidades Braço direito de Beira-Mar, solto indevidamente de presídio em Formosa, recebe auxílio emergencial Leomar de Oliveira, foragido desde 2018 e condenado a 36 anos de prisão, é um dos 11 criminosos mais procurados do país que conseguiu a liberação do dinheiro

Leomar de Oliveira Barbosa, foragido desde 2018 e considerado o braço direito de Fernandinho Beira Mar, é um dos 11 criminosos mais procurados do país que conseguiu a liberação do auxílio emergencial do governo federal. Leomar foi condenado a 36 anos de prisão e saiu do Presídio de Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF), em 4 de julho de 2018, pela porta da frente, d...