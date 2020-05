Cidades BR-414 fica interditada por conta de um derramamento de carga na manhã deste domingo (31) Pista já foi liberada e trânsito flui normalmente

A BR-414 ficou interditada na manhã deste domingo (31) por conta de um derramamento de carga que ocorreu na pista. Neste momento a via já foi liberada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava carregado com tijolos que caíram do caminhão depois de um problema na carroceria do veículo. O derramamento ocorreu na altura do quilômetro 419, depois...