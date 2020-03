Cidades BR-153 Norte segue sem previsão de melhorias em Goiás Equipe do POPULAR percorreu 480 km entre Goiânia e a divisa de Goiás com o Tocantins e registrou problemas como falta de sinalização, de acostamento e muito buraco

Uma das rodovias mais importantes de Goiás, a BR-153 Norte, que vai de Goiânia até a divisa de Goiás com o Tocantins, tem diversos problemas, muitos que chegam a causar altos prejuízos para quem precisa utilizá-la para trabalho ou mesmo passeio. Equipe do POPULAR percorreu o trecho com 480 quilômetros para conversar com condutores que utilizam a via com frequência. Tod...