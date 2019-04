Vida Urbana Bosque do Buritis fervilha nas manhãs de domingo Adeptos de práticas orientais como yoga, tai chi chuan e reiki movimentam o parque no Setor Oeste. O local também é frequentado assiduamente por esportistas do jogo da malha

O Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, em Goiânia, tem sido um destino recorrente para a população nas manhãs de domingo. Mesmo com problemas de manutenção, como a ausência do deck fixado às margens do lago principal, cujas madeiras foram retiradas para substituição, o local se tornou opção para aqueles que buscam diversão, tranquilidade e para cuidar do corpo e da ment...