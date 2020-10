Cidades Bombeiros trabalham há mais de 80h para tentar conter chamas de Centro de Distribuição de Anápolis Estrutura está comprometida, informou os Bombeiros

Durante o fim de semana, os Bombeiros deram sequência ao trabalho de rescaldo no combate ao incêndio que destruiu um centro de distribuição, em Anápolis. Já são mais de 80 horas de trabalho e ao menos 400 mil litros de água já foram utilizados no serviço de resfriamento do local, que deve seguir pelos próximos dias. O tenente Dias de Almeida relatou que o tamanh...