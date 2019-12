Cidades Bombeiros suspendem buscas por jovem que desapareceu na Chapada dos Veadeiros O turista está desaparecido desde o dia primeiro de dezembro, após ser carregado por uma tromba d’água; segundo a corporação procura deve ser retomada caso apareça algum novo vestígio

O Corpo de Bombeiros informou que as buscas pelo turista Jacob Vilar Santana, de 31 anos, que está desaparecido no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás estão suspensas a partir desta quarta-feira (18). O jovem sumiu, após ser carregado por uma tromba d’água no dia primeiro de dezembro. Nesta terça-feira (17) os profissionais decidiram por...