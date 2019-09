Cidades Bombeiros socorrem mulher que caiu em fossa em Aparecida de Goiânia Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (2) na empresa em que a mulher trabalha

O Corpo de Bombeiros resgata, nesta manhã, uma mulher que caiu em uma fossa dentro da empresa na qual trabalha, na Rua Santa Matilde, no Jardim Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Os militares foram acionados e informados de que a vítima estaria com as pernas presas entre as ferragens. Para o resgate, os bombeiros utilizam serras elétricas, cordas e um tripé. Ainda n...